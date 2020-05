Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte american Barack Obama a criticat aspru reactia administratiei Trump la criza noului coronavirus, pe care a descris-o drept ”un dezastru haotic absolut”, in timpul unei convorbiri private avuta vineri seara cu persoane care au lucrat cu el la Casa Alba si in administratia sa, relateaza…

- Donald Trump (73 de ani), președintele Statelor Unite ale Americii, este puternic contestat pentru modul in care a gestionat pandemia de coronavirus. Concret, NBC a realizat o analiza din care rezulta ca Trump, alaturi de consilierii sai, și-au folosit in aceasta perioada puterea in scop electoral,…

- Numarul persoanelor care au murit in spitalele din Regatul Unit dupa ce au fost testate pozitiv cu noul coronavirus a ajuns la 18.100, a anuntat miercuri Ministerul Sanatatii, inregistrand o crestere de 763 de decese in ultimele 24 de ore, relateaza AFP. Opozitia cere ancheta privind gestionarea crizei…

- Franta a inregistrat 147.091 de cazuri de infectii cu Covid-19 si aproape 18.000 de decese, mult peste cifrele raportate de China. Intre timp, ca urmare a valului de critici la nivel international si a acuzatiilor de lipsa de transparenta venite in special dinspre SUA, Marea Britanie si Franta, autoritatile…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a afirmat joi ca exista zone de umbra in gestionarea pandemiei de coronavirus de catre China, declarand publicatiei Financial Times ca, "evident, s-au intamplat lucruri pe care nu le stim", noteaza AFP. "Sa nu avem acea naivitate care consta in a spune ca este…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat marti un plan prin care unii americani sa primeasca imediat 1.000 de dolari pentru atenuarea socului economic provocat de criza coronavirusului si a spus ca in zonele cele mai afectate de epidemie ar putea fi instalate corturi militare pentru tratarea…