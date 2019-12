Stiri pe aceeasi tema

- O comendie savuroasa, de familie, in care dragostea cucerește tot, te va ține cu sufletul la gura și cu zambetul pe buze joi, 19 decembrie, ora 20:00, in luna filmelor la Antena 1! “Ai tai, ai mei și ai noștri" (Yours, Mine & Ours) ii are in rolurile principale pe Dennis Quaid și Rene Russo.

- Tehnicile de masaj thailandez, care au obținut recunoașterea globala, au fost adaugate pe lista „patrimoniului cultural imaterial” al Unesco. Metoda terapeutica, adusa din India in urma cu aproximativ 2.500 de ani și practicata de secole in Thailanda, a devenit populara la nivel mondial in anii ’60.…

- Cele mai multe nominalizari la Globurile de Aur, trofee care deschid sezonul marilor premii cinematografice de la Hollywood, le-a primit lungmetrajul „Marriage Story”. A fost nominalizat la sase categorii, inclusiv la categoria „cel mai bun film dramatic”, informeaza AFP si Variety. In top producții…

- Elle și Dakota Fanning joaca pentru prima oara impreuna in roluri de surori. Elle, 21 de ani și sora sa mai mare, Dakota, de 25 de ani, fac echipa pentru o adaptare a celui mai bine vandut roman al lui Kristin Hannah din 2015 „The Nightingale”(Privighetoarea), sub regia actriței Melanie Laurent, de…

- Noile tehnologii de modificare faciala il ajuta pe Robert De Niro sa arate cu zeci de ani mai tanar in noul film Netflix "The Irishman", insa actorul american recunoaste ca este ingrijorat ca imbatraneste,

- Ionut Radu, portarul echipei italiene Genoa, este pe locul 19 pe lista celor mai scumpi jucatori imprumutati. Asta o arata un studiu al CIES Football Observatory, care ia in calcul cele cinci mari campionate ale Europei, informeaza Agerpres . Imprumutat de Inter Milano la Genoa, Radu, in varsta de 22…

- Un șofer roman, de 43 de ani, care pe 26 martie 2017, a provocat un grav accident rutier, intre Albisola și Celle, pe A 10, este obilgat sa plateasca aproximativ un milion de euro familiilor victimelor, raniților și companiei de autostrazi. Acesta a intrat intr-un grup de muncitori de pe marginea șoselei.…

- Semnarea deciziei de catre cei doi oficiali care reprezinta partile implicate in proces a avut loc dupa ce Conferinta Presedintilor a Parlamentului European a facut pe 16 octombrie ultimul pas pentru numirea Laurei Codruta Kovesi drept primul procuror-sef european. Kovesi, procuror sef european.…