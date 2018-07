Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte al SUA, Barack Obama, a avertizat vineri la Madrid in legatura cu o "ascensiune a nationalismului" ca raspuns la schimbarile tehnologice si politice din intreaga lume, relateaza AFP.

- Fostul presedinte al SUA, Barack Obama, a avertizat vineri la Madrid in legatura cu o "ascensiune a nationalismului" ca raspuns la schimbarile tehnologice si politice din intreaga lume, relateaza AFP. "Vedem o crestere a nationalismului" in fata unei "schimbari extraordinare" pe care lumea o traieste…

- Fostul presedinte al SUA, Barack Obama, a avertizat vineri la Madrid in legatura cu o "ascensiune a nationalismului" ca raspuns la schimbarile tehnologice si politice din intreaga lume, relateaza...

- Gabriel Oprea a reactionat dupa ce pe Facebook a aparut o fotografie de la o intalnire oficiala din 2011, de la Washington, intre presedintii Barack Obama si Traian Basescu. In fotografia cu pricina il arata pe fostul vicepremier, dand mana cu Obama.

- Luptatorul Catalin Moroșan (33 de ani) a intrat accidental in politica dar a ramas cu „microbul” in sange. Liberalul poreclit „Moartea din Carpați” ii are ca modele politice pe foștii președinți americani Barack Obama și Woodrow Wilson. Moroșan a povestit, intr-un interviu pentru „Evenimentul zilei”,…

- Luptatorul Catalin Moroșan (33 de ani) a intrat accidental in politica dar a ramas cu „microbul” in sange. Liberalul poreclit „Moartea din Carpați” ii are ca modele politice pe foștii președinți americani Barack Obama și Woodrow Wilson. Moroșan a povestit, intr-un interviu pentru „Evenimentul zilei”,…

- Un proces intentat de copii si adolescenti guvernului american, acuzat ca nu a stiut sa protejeze resursele naturale ale planetei consumand energiile fosile, va incepe la 29 octombrie, a anuntat joi o organizatie care ii sustine pe reclamanti, relateaza AFP. Cazul, prezentat in justitie de 21 de copii,…