Bar emblematic australian, scos la vânzare Birdsville Hotel, nul dintre cele mai cunoscute baruri din Australia, situat intr-o zona izolata din centrul acestei tari-continent, departe de marile orase, a fost scos la vanzare pentru prima data in ultimii 40 de ani, atragand interesul mai multor investitori de pe plan local si international, informeaza AFP. Birdsville Hotel a fost infiintat in urma cu 134 de ani si este singurul bar-bistrou din Birdsville, o localitate cu 140 de locuitori. Sa bei un pahar cu bere in acel stabiliment a devenit un obicei ce nu poate fi evitat de turistii atrasi in aceasta localitate de cursele cu… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

