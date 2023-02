Stiri pe aceeasi tema

- La data de 02 februarie a.c. polițiștii Secției 7 Poliție Rurala Brusturoasa au actionat pe linia prevenirii si combaterii delictelor silvice si a altor incalcari ale legislatiei, privind circulatia si comercializarea materialului lemnos. In urma activitaților desfașurate impreuna cu reprezentanții…

- La data de 01 februarie a.c, in jurul orei 20.00, polițiștii Sectiei 2 Politie Bacau au fost sesizați de catre un localnic de 38 de ani, despre faptul ca, in timp ce se plimba prin parc a observat o agresiune intre doi tineri. La fața locului, polițiștii au identificat un tanar de 16 ani, din […] Articolul…

- La data de 14 ianuarie a.c., polițiștii Serviciului de Investigatii Criminale și cei din cadrul Secției 1 Poliție Bacau au efectuat verificari pe raza de competența in vederea depistarii unui autovehicul cautat de autoritațile daneze. Astfel, polițiștii au identificat autoturismul care figura urmarit…

- In perioada premergatoare sarbatorilor polițiștii desfașoara, la nivel national, actiunea „FOC DE ARTIFICII”, fiind continuate, și in acest an, activitațile pentru prevenirea oricaror evenimente negative generate de nerespectarea legislatiei privind obiectele pirotehnice. Activitatile desfasurate de…

- Tribunalul Bacau i-a condamnat in 29 noiembrie a.c. pe trei agenți de poliție din cadrul Poliției orașului Darmanești, județul Bacau, la pedepse cu inchisoarea cu executare efectiva pentru luare de mita și fals intelectual. I.C. a primit 5 ani și 8 luni de inchisoare, C.M.M. – 5 ani de inchisoare, iar…

- La data de 26 noiembrie a.c., in jurul orei 19:00, polițiștii din cadrul Sectiei 2 Politie Bacau au identificat, in parcarea unui centru comercial din Bacau, un tanar de 18 ani, din localitate, in timp ce oferea spre vanzare 7 cutii cu parfumuri avand marca similara cu o marca inregistrata. Polițiștii…

- Polițiștii din Moinești au efectuat doua percheziții domciiliare intr-un dosar penal in care efectueaza cercetari sub aspectul comiterii infracțiunilor de taiere ilegala, furt de arbori și delapidare. Din cercetari s-a stabilit ca, in perioada mai – noiembrie 2022, un barbat de 44 de ani, din comuna…