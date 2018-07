Stiri pe aceeasi tema

- F. T. In noaptea de 23 spre 24 iunie a.c., polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Ploiesti, cu sprijinul colegilor de la Serviciul Rutier din Prahova, au oprit in trafic, pe Drumul Național 1, in zona localitații Banești, județul Prahova, un autovehicul care se deplasa catre Brașov.…

- F. T. Daca in loc de echipaje de poliție care stau la panda pentru a-i stopa pe vitezomani s-ar face un punct de prim ajutor, parca – parca ar fi un semn ca ceva se schimba in județ. In bine. Daca in loc de atatea și-atatea mașini aduse din Bulgaria, cu diverse defecțiuni tehnice, am avea mai multe…

- In perioada 20.06. 21.06.2018 procurorii DIICOT Structura Centrala impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Bucuresti Serviciul Antidrog au efectuat doua perchezitii domiciliare pe raza municipiului Bucuresti precum si doua actiuni de prindere…

- Politistii structurilor de combatere a criminalitatii organizate din Ploiesti si Galati au efectuat 12 de perchezitii, in judetul Prahova si in municipiile Braila si Galati. Vizati au fost mai multi traficanti de droguri. In casele traficantilor au fost gasite importante sume de bani

- Politistii din Prahova, sprijiniti de colegii din Brasov si Galati, efectueaza, miercuri dimineata, sase perchezitii la domiciliile din judetul Galati ale unor persoane banuite de furturi din locuinte, prejudiciul creat fiind estimat la aproximativ 80.000 de lei. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului…

- Partea plina a paharului – sustragerile de material lemnos au stagnat F. T. Se spune ca exista, in orice domeniu și-n orice loc, o lege a compensației. In orice loc insemnand chiar și in padure. Acolo, la mijloc de codru des, de unde unii fura cu caruțele, cu dubele, cu tractoarele articulate forestiere…

- F. T. La sfarsitul saptamanii trecute (noaptea de sambata spre duminica, in jurul orei 22), o patrula de oameni ai legii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean (IJJ) Prahova a prins in flagrant doi barbați, in zona Crangul lui Bot – pe DN 72, in timp ce sustrageau combustibil din rezervorul…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean Constanta, doi tineri in varsta de 23 si 24 de ani, ambii cetateni italieni, ar fi smuls de la gatul unui barbat in varsta de 29 de ani, din municipiul Galati, un lant din aur, incidentul avand loc intr-un club din nordul statiunii Mamaia.…