- Polițiștii Poliției Municipiului Targoviște – Biroul Investigații Criminale, sprijiniți de luptatori de la Serviciul pentru Acțiuni Speciale Dambovița și jandarmi, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe langa Judecatoria Targoviște, au pus in aplicare doua mandate de percheziție domiciliara,…

- Percheziții ale polițiștilor Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Hunedoara și masuri preventive dispuse intr-un dosar penal privind comiterea infracțiunilor de inșelaciune, fals privind identitatea și fals in inscrisuri sub semnatura privata. La data de 3 iulie a.c., polițiștii…

- In urma probatoriului administrat de polițiștii din cadrul Poliției Orașului Gaești, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe langa Judecatoria Gaești, patru barbați, cu varste cuprinse intre 19 și 45 de ani, au fost reținuți pe baza de ordonanța pentru 24 de ore. Aceștia sunt cercetați in…

- Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Targoviște, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe langa Judecatoria Targoviște, au descins la domiciliile a doi barbați, de 46 și 17 ani, din Targoviște. Activitațile au fost desfașurate pentru administrarea probatoriului in cadrul unui dosar…

- Avand in vedere conflictul petrecut, pe parcursul zilei de 9 iunie, in localitatea Manești, polițiștii din cadrul Secției nr. 4 Poliție Rurala Dragomirești, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe langa Judecatoria Targoviște, au continuat cercetarile, fața de patru barbați, cu varste cuprinse…

- Polițiștii din cadrul Secției nr. 12 Poliție Rurala Tartașești au fost sesizați de un barbat de 35 de ani, cu privire la faptul ca o persoana i-a distrus mașina. La scurt timp, polițiștii au primit o alta sesizare referitoare la faptul ca un autoturism a fost distrus, fiind sustrase bunuri din acesta.…

- Polițiștii din cadrul Poliției Dambovița au fost sesizați de reprezentanții spitalului cu privire la faptul ca un barbat a fost lovit de catre o alta persoana. In urma verificarilor efectuate de polițiști, s-a stabilit ca, la data de 2 mai, in jurul orei 12:00, pe fondul consumului de bauturi alcoolice,…

- Polițiștii din cadrul Secției nr. 6 Poliție Rurala Moreni au fost sesizați prin SNUAU 112 de catre o femeie de 43 de ani, din I.L. Caragiale, cu privire la desfașurarea unui conflict intre mai multe persoane. Polițiștii, sprijiniți de luptatori de la Serviciul pentru Acțiuni Speciale Dambovița, s-au…