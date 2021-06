Stiri pe aceeasi tema

- Cu sprijinul colegului lor, Rik – cainele politist, lucratorii IPJ Buzau au reusit sa depisteze la scurt timp dupa comiterea faptei un tanar de 23 de ani, din Ulmeni, banuit de comiterea unei infractiuni de talharie. In noaptea de 07/08 iunie a.c., in jurul orei 23.00, un barbat a sesizat prin S.N.U.A.U.…

- Potrivit IPJ Buzau, zilele acestea, in timp ce acționa pe raza de competența echipajul mixt, politist cu jandarm, din dispozitivul de ordine și siguranța publica de la Poliția orasului Patarlagele a observat un barbat care arata catre un minor ce fugea cu un rucsac in spate.

- tusLuni, 17 mai, ora 14.52, polițiștii din Baia Mare au fost sesizați de catre o femeie cu privire la faptul ca un barbat a patruns intr-un birou aflat in incinta punctului de lucru al societații pe care aceasta o reprezinta, de unde a incercat sa sustraga mai multe bunuri. In momentul in care a fost…

- La data de 19 aprilie a.c., in urma cercetarilor efectuate, polițiștii de investigatii criminale din Bacau, cu sprijinul celor din cadrul Sectiei 2 Politie au identificat un tanar, de 24 de ani, banuit de talharie. In fapt, in seara zilei de 28 martie a.c., un tanar de 15 ani, din comuna Letea-Veche,…

- Barbatul s-a ales cu dosar penal, dupa ce a furat un câine de rasa ciobanesc de Asica centrala dintr-o curte din comuna Tritenii de Jos, Cluj. „La data de 13 aprilie a.c., polițiști din cadrul Secției 4 Poliție Rurala Câmpia…

- Șofer prins RUPT de beat la volan pe Bulevardul Traian din Baia Mare. Vezi ce alcoolemie record avea ATP Motors. Campanii de nerefuzat. Noi iți gasim soluția! AGASTIA SERV – Descopera ofertele de nerefuzat FORD Oferte de nerefuzat 2021 Aseara, 30 martie, in jurul orei 19.00, polițiștii baimareni au…

- Politistii din cadrul Sectiei nr. 3 Politie Iasi au identificat un barbat de 35 de ani, banuit de comiterea infarctiunilor de furt, efectuarea de operatiuni financiare in mod fraudulos si accesul ilegal la un sistem informatic. Din investigatiile efectuate pana in prezent, s-a constatat faptul ca in…