Banuit de infractiuni la regimul silvic, retinut pentru 24 de ore, de politistii Biroului pentru Protectia Fondului Forestier si Piscicol.

- Un barbat din Romuli, tehnician la un ocol silvic, a fost reținut pentru 24 de ore de polițiști, dupa ce s-a descoperit ca in toamna anului trecut a marcat ilegal 140 de arbori, care urmau sa fie taiați. Potrivit IPJ Bistrița-Nasaud, la data de 25 iunie, in urma probelor administrate intr-un dosar penal…

- In perioada 23 – 25 mai a.c., polițiștii Biroului pentru Protecția Fondului Forestier și Piscicol din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Salaj au desfașurat acțiuni, pe raza secțiilor de poliție Ileanda și Crasna, pentru a preveni și combate delictele din domeniul circulației, depozitarii, prelucrarii…

- Un barbat de 42 de ani, din Tureac, cercetat pentru fals informatic și transport de material lemnos fara documente, a fost reținut ieri, pentru 24 de ore, de polițiștii Biroului pentru Protecția Fondului Forestier și Piscicol. „Ieri, polițiștii Biroului pentru Protecția Fondului Forestier și Piscicol…

- Ieri, 15 mai, politistii Biroului pentru Protectia Animalelor au dispus retinerea pentru 24 de ore a unui barbat de 46 de ani din Branistea. Acesta este banuit de comiterea infractiunii de uciderea animalelor, cu intentie, fara drept. Din investigatiile efectuate, politistii Biroului pentru Protectia…

- Prevenirea și combaterea delictelor silvice, prioritate a polițiștilor Biroului pentru Protecția Fondului Forestier și Piscol. In perioada 8 – 11 mai a.c., polițiștii Biroului pentru Protecția Fondului Forestier și Piscicol din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Salaj au desfașurat acțiuni,…

- In perioada 8 – 11 mai, polițiștii Biroului pentru Protecția Fondului Forestier și Piscicol din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Salaj au desfașurat acțiuni, in orașul Jibou și localitațile arondate, pe linia prevenirii si combaterii delictelor silvice. In cadrul acțiunilor desfașurate, au…

- Intervenția prompta a polițiștilor Biroului de Investiții Criminale Baia Mare, in urma unui apel primit recent prin SNUAU 112, au dus la identificarea, reținerea și arestarea preventiva a unui barbat banuit de comiterea infracțiunilor de viol și violare de domiciliu. Polițiștii s-au deplasat cu operativitate…

- Acțiunile de control au avut loc la data de 20 aprilie și au fost efectuate de polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția Fondului Forestier și Piscicol impreuna cu reprezentanți ai Garzii Forestiere Oradea.