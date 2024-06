Bântuie foametea. Cine alimentează crizele alimentare Conflictele in creștere și fenomenele meteorologice extreme intensifica crizele alimentare, mai mult de unul din patru copii confruntandu-se cu foamete severa, potrivit unui raport Unicef. La nivel mondial, 27% dintre copiii cu varsta sub 5 ani au suferit de saracie alimentara severa in 2022, a declarat joi agenția ONU, in cel mai mare studiu realizat […] The post Bantuie foametea. Cine alimenteaza crizele alimentare first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol: enational.ro

