Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane au afisat in fata sediului PNL Iasi din Podu Ros un banner pe care se poate citi: Chirica, nu esti binevenit in PNL. Gestul lor vine pe fondul informatiilor aparute in ultimul perioada, informatii ce-l crediteaza pe primarul Iasului, Mihai Chirica, cu mari sanse sa fie primit in PNL si…

- "Noi avem termen 1 martie termen de desemnare a candidaților la funcțiile de primar și de președinte de Consiliu județean. Le-am spus colegilor ca odata finalizata aceasta procedura, nu voi mai accepta niciun fel de atac impotriva candidaților desemnați de PNL pentru ca nu este normal sa fie criticați…

- Presedintele PNL Ludovic Orban a comentat, vineri, intentia primarului de Iasi, Mihai Chirica, de a candida din partea liberalilor, la alegerile locale din luna iunie. "Chirica a devenit opozantul lui Dragnea dupa Ordonanta 13. Nu mai are nicio legatura cu PSD-ul, de trei ani de zile, daca nu si mai…

- UPDATE – Prim-vicepresedintele filialei teritoriale Iasi a Partidului National Liberal (PNL), Alexandru Muraru, infirma informatiile potrivit carora primarul municipiului resedinta, Mihai Chirica, ar beneficia de sustinerea presedintelui Klaus Iohannis pentru a candida pentru un nou mandat de primar…

- Liderul PNL Ludovic Orban a declarat, joi, dupa consultarile cu presedintele Klaus Iohannis, ca partidul va face tot posibilul sa se ajunga la alegeri anticipate.Propunerea de premier a PNL este Ludovic Orban. Liderul PNL a anuntat inceperea negocierilor cu toti partenerii din Parlament, pentru anticipate.…

- Adrian Nastase, fostul președinte al PSD, a aruncat pe piața zvonul, dupa trecerea moțiunii de cenzura impotriva lui Ludovic Orban, ca daca Klaus Iohannis va refuza premierul propus de o majoritate creata de PSD sa se ajunga la suspendarea președintelui.Marcel Ciolacu a anunțat, la TVR 1,…

- Liderul PNL Ludovic Orban nu a negat vineri, la Iasi, la manifestarile dedicate Zilei Unirii Principatelor (Mica Unire), ca primarul Mihai Chirica (ex-PSD) este in vizorul partidului pentru a candida din partea liberalilor pentru un nou mandat. Intrebat despre acest lucru, Orban a zis: „Vom vorbi…

- Implinirile guvernarii liberale intr-o luna de zile Pe 4 noiembrie a fost investit cabinetul Orban, PNL preluand guvernarea unei țari aflate in deriva. O Romanie divizata, inglodata in datorii, cu instituțiile statului la cote minime de incredere din partea populației. Acesta este tabloul ce l-au lasat…