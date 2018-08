Stiri pe aceeasi tema

- Un drapel lung de 100 de metri, care cantareste 18 kilograme, a fost purtat, marti, pe maini, de 100 de tineri, in Campina, de Ziua Drapelului, defilarea fiind deschisa de plutoane de pompieri si elevi ai Scolii de Politie, transmite corespondentul...

- Instituita prin Legea nr. 96 din 20 mai 1998, Ziua Drapelului Național va fi celebrata in Arges marți, 26 iunie, incepand cu ora 9.00, prin inalțarea Drapelului, pe platoul din fața Cercului Militar Pitesti. Manifestarile vor continua cu lansarea volumului “JURNAL DE RAZBOI – Marturii din tranșeele…

- S-au scurs 108 ani de la primul zbor cu aeroplanul pe campul Cotroceniului și 105 ani de la dispariția Icarului din Carpați. Acum 108 ani a avut loc zborul primului aeroplan romanesc, proiectat, construit si pilotat de Aurel Vlaicu. Zborul a avut loc pe dealul Cotrocenilor din Bucuresti. Aeroplanul,…

- Persoanele care trec pe sub podul-pasarela de pe DN 1, aflat in apropiere de orasul Campina, sunt in pericol de moarte, deoarece pilonul de sustinere al acestei construcții se afunda de la ora la ora in blocul de sare pe care a fost fixat, acesta fiind topit de apele subterane.

- Potrivit martorilor, un barbat a urcat, marti dupa amiaza, pe pasarela de cale ferata care supratraverseaza drumul national 1 in dreptul orasului Campina si ameninta ca se arunca, acuzand politia ca nu-i aresteaza sotia, pe care el o acuza de furt. Un echipaj de politie a intervenit la fata locului,…

- O autospeciala din dotarea politiei Prahova a fost implicata intr un accident rutier produs marti dupa amiaza pe DN 1, in dreptul municipiului Campina, informeaza RomaniaTV.net. Politistul a oprit masina sub o pasarela care supratraverseaza drumul national, intrucat un barbat ameninta ca se arunca de…

- "Astazi a venit taica-sau, marti semneaza si facem transferul lui Qaka", a declarat Becali, la Digi Sport. In varsta 23 de ani, Qaka a sosit la Iasi vara trecuta. El a mai evoluat la echipe din Norveagia, ultima data la Kristiansund. Becali a mai spus ca ii va prelungi contractul mijlocasului…