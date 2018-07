Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a negat, luni, ca Executivul ar intentiona sa adopte in sedinta de marti o ordonanta de urgenta privind amnistia si gratierea, el afirmand ca, intr-o discutie, premierul Viorica Dancila si ministrul Justitiei, Tudorel Toader, au infirmat zvonurile in acest sens.

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, neaga, intr-un mesaj transmis Digi24 , ca Guvernul ar intentiona sa adopte in sedinta de marti o Ordonanta de Urgenta privind amnistia si gratierea. “I-am intrebat pe doamna premier si pe domnul ministru al Justitiei daca exista vreo intentie de adoptare a unei OUG de gratiere…

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat luni, dupa o intalnire cu Liviu Dragnea, ca nu sustine modificarea codurilor penale prin ordonanta de urgenta. „Vom merge exclusiv pe calea dezbaterii parlamentare“, a subliniat seful Senatului. Decizia lui Tariceanu blocheaza planul lui Liviu Dragnea.…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, ca va vorbi cu seful Senatului, Calin Popescu Tariceanu, pentru a-i cere lui Florin Iordache, presedintele Comisiei speciale pentru legile Justitiei, sa se miste mult mai repede cu Codul penal. Mai mult, acesta nu mai aminteste nimic de ordonanta de…

- Președintele Senatului a infirmat varianta adoptarii modificarilor la Codul penal și Codul de procedura penala printr-o Ordonanța de Urgența. Calin Popescu Tariceanu susține ca se va urma calea parlamentara. Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, luni, ca modificarea Codurilor penale va…

- USR a transmis, sambata, un comunicat de presa intitulat ”Cand nedreptatea devine lege, rezistenta devine datorie!” in care anunta ca va organiza un protest.”Biroul National al Uniunii Salvati Romania, intrunit in sedinta de urgenta, sambata, 23 iunie, ca urmare a faptului ca Partidul…

- Intrebat daca este de parere ca vor iesi oamenii in strada daca se decide sa se adopte Codul penal prin OUG, Florin Iordache a declarat: ”Oamenii trebuie sa inteleaga ca si aceste trei coduri trebuie odata si odata adoptate. Modul in care se pozitioneaza opozitia, modul in care se pozitioneaza presedintele…

- Mii de romani au iesit sambata seara in strada, atat in Bucuresti, cat si in zeci de orase din tara si din strainatate. Oamenii sunt revoltati ca cei de la PSD si ALDE continua asaltul asupra Justitiei in ciuda faptului ca societatea se exprima de aproape un an jumatate in strada impotriva masurilor…