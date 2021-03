Banksy a confirmat că este autorul unui desen în graffiti realizat pe zidul unei închisori Artistul stradal Banksy, a carui identitate reala este invaluita in mister, a confirmat ca este autorul unui nou desen in graffiti, pe care l-a realizat pe un zid al unei foste inchisori din Marea Britanie, informeaza DPA. Banksy a publicat joi pe contul lui de Instagram o inregistrare video care il arata in timp ce realiza acea opera de arta pe un zid al fostei inchisori din Reading, sub protectia oferita de intuneric. Lucrarea prezinta un detinut care evadeaza din inchisoare, coborand de pe un zid cu ajutorul unei franghii facute din cearceafuri, la capatul careia este legata o masina de scris.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

