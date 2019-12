bankingurban Cum iti poti achizitiona o locuinta fara batai de cap in 2020

Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a avut loc, azi-noapte, la o locuința de pe raza localitații clujene Aluniș.”Pompierii dejeni au intervenit in cursul nopții trecute pentru a stinge flacarile care au cuprins bucataria unei case particulare din localitatea Aluniș”, anunța ISU Cluj.Solicitarea a venit in jurul orei 00.10,…

- Ministrul propus la Dezvoltare Ion Stefan raspunde intr-o postare pe Facebook acuzatiilor primarului orasului Focsani conform carora nu a platit impozit pentru locuinta de 910 metri patrati pe care o detine, spunand ca a gresit, ca va remedia situatia si va plati retroactiv, el remarcand insa ca in…

- Un barbat de 31 de ani din comuna Comanesti, judetul Bacau a recurs la un gest șocant. Suparat ca soția l-a parasit și l-a dat uitarii, acesta nu a mai stat pe ganduri, s-a „inarmat” cu cateva sticle pline cu benzina și și-a incendiat propria locuința.

- Proiectul are ca obiect de reglementare modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.217/2000, in sensul stabilirii ca actualizarea cosului minim de consum lunar sa se faca de catre Institutul National de Statistica, iar valoarea acestuia sa se aprobe prin hotarare de Guvern,…

- 2019, an record pe piata imobiliara: cele mai multe locuințe noi din ultimul deceniu. Ce reduceri și cadouri ofera dezvoltatorii pentru a convinge clienții 2019 aduce un record pe piata imobiliara. Pana la finalul anului vor fi terminate cele mai multe locuinte noi din ultimul deceniu: peste 60.000,…

- O adolescenta de 11 ani si o tanara de 25 de ani sunt cercetate pentru furt calificat, in contextul in care politistii au stabilit ca acestea au intrat in casa unui barbat de 73 de ani si i-au furat banii.

- Un barbat, de 46 de ani, din comuna gorjeana Mușetești, a fost evacuat din propria locuința, dupa ce și-ar fi amenințat soția cu moartea. Astfel, politisti din cadrul Poliției Orașului Bumbești Jiu au fost sesizați prin apelul 112 de o femeie, de 40 de ani, din comuna Mușetești, despre faptul ca soțul…

- Politistii din cadrul Politiei municipiului Dorohoi au efectuat o perchezitie la domiciliul unui adolescent de 15 ani, suspectat ca fiind co-autor al unei infractiuni de talharie calificata, a anuntat, vineri, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean, Delia Neniscu, potrivit Agerpres.Potrivit…