Stiri pe aceeasi tema

- Cursul ascendent al vanzarilor de vehicule „verzi' (MHEV, PHEV, BEV) se mentine in pofida disponiblitatii limitate a componentelor, conform datelor comunicate recent de departamentul de strategie globala din reteaua PricewaterhouseCoopers. Vanzarile de masini verzi (hibride, BEV/electrice si PHEV/ hibrid…

- Intr-o postare pe blog, directorul general al FMI, Kristalina Georgieva, a spus ca economia globala se confrunta cu ”cel mai mare test de dupa cel de-al Doilea Razboi Mondial”, invazia Rusiei in Ucraina agravand efectele economice reziduale ale crizei Covid-19, tragand in jos cresterea si conducand…

- Variola maimuței a fost inclusa de Organizația Mondiala a Sanatații pe lista dificultaților cu care se confrunta lumea acum alaturi de Covid-19 și razboiul din Ucraina. Creșterea numarului de cazuri i-a luat prin surprindere pe oamenii de știința intrucat boala nu e ușor transmisibila și e rara in afara…

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a inchis in urcare cu 1,6%, componenta actiunilor auto avansand cel mai mult, cu 3,6%, in timp ce toate sectoarele au fost tranzactionate in teritoriu pozitiv, cu exceptia sanatatii, care a scazut cu 1,2%. Castigurile din Europa vin dupa cateva sesiuni de tranzactionare…

- Zona euro se confrunta concomitent cu socuri economice din cauza razboiului din Ucraina si o crestere a preturilor alimentelor si energiei, exacerbata de conflict, impreuna cu un soc de aprovizionare care decurge din politica Chinei de zero Covid. Acest lucru a generat ingrijorari cu privire la ”stagflatie”,…

- Cresterea presiunilor preturilor, incetinirea cresterii productiei si scaderea increderii vor reprezenta un obstacol pentru majoritatea tarilor, potrivit celui mai recent indice de urmarire Brookings-FT, informeaza News.ro.In acest context, este de asteapta ca FMI sa-si reduca saptamana aceasta previziunile…

- La fel cum economia globala revine dupa anii pandemiei, o lista tot mai mare de riscuri intuneca perspectivele economice – deși majoritatea analiștilor inca cred ca o recesiune in acest an este relativ puțin probabila. Razboiul din Ucraina, sancțiunile impuse Rusiei, politicile „zero Covid” ale Chinei,…

- Banca Mondiala a declarat ca țarile din Asia ar putea avea de infruntat trei șocuri economice majore in acest an – razboiul din Ucraina, o incetinire brusca a creșterii economice in China și majorarea ratelor de dobanda de catre Rezerva Federala a SUA, scrie CNN. Banca de dezvoltare și-a redus prognoza…