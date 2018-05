Bank of America: Barilul de petrol ar putea ajunge la 100 DE DOLARI!

Bank of America este prima instituție de pe Wall Street care admite o posibila creștere a cotațiilor, pana la 90 și chiar 100 de dolari, in al doilea trimestru al anului 2019, potrivit publicației Bloomberg . Deficitul de petrol ar putea atinge, in 2018, 630.000 de barili pe zi, iar in 2019, 300.000 de barili, potrivit estimarilor analiștilor americani. Acest fenomen are numeroase cauze prine care noile sancțiuni aplicate Iranului de catre SUA, acordul de reducere a producției de țiței cu OPEC și evoluția industriei petroliere din Venezuela. Retragerea Statelor Unite din acordul nuclear…