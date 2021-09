Banii vorbesc! Mai bine de jumătate din români ar DEMISIONA fără regrete pentru un loc de muncă PUȚIN mai bănos Peste jumatate dintre romani (51%) ar alege un angajator mai putin cunoscut, daca ar primi un venit cu 15% mai mare decat cel actual, arata rezultatele unui studiu de specialitate, publicat joi. Potrivit sursei citate, pandemia are efecte dincolo de cele vizibile in plan economic si medical, iar unul din doi participanti la studiu au declarat ca au inceput un proces de identificare al unui nou job, dar au renuntat la acesta cel putin o data in ultimele 12 luni. Dintre motivele invocate, 27,8% au sustinut ca noul loc de munca nu aducea un plus de avantaje, 21% au spus ca le e teama de… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

