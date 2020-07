Stiri pe aceeasi tema

- "Legea pe care o introducem in Parlament, discutata, este pentru 27 septembrie (data alegerilor locale -n.r.) Din punctul meu de vedere, sunt ferm convins ca guvernul va face tot ce tine de el sa nu aiba loc alegeri, sa fuga de acest vot. (...) PNL nu este interesat sa faca niciun fel de alegeri…

- Razboiul intern din PSD se intețește in perspectiva apropierii congresului pentru alegerea noii conduceri, varfuri de lance fiind foștii locotenenți ai lui Liviu Dragnea, trași pe linie moarta de actuala conducere interimara coagulata in jurul cuplului Ciolacu – Stanescu. Persoana in jurul careia se…

- Paul Stanescu l-a atacat pe Eugen Teodorovici dupa ce fostul ministru al Finantelor l-a criticat pe Marcel Ciolacu, acuzandu-l ca a incalcat statutul partidului. "Teodorovici este un aventurier politic, incapabil sa se gandeasca la PSD si la colegii lui. El nu este un social-democrat autentic.…

- Jurnalistul si publicistul Ion Cristoiu nu da nicio sansa gruparii Codrin Stefanescu - Eugen Teodorovici sa ajunga la conducerea PSD si afirma ca, daca va castiga la congres, liderul interimar Marcel Ciolacu are misiunea istorica de a salva partidul de la disparitie.Liderul interimar al PSD,…

- Fostul ministrul al Finantelor, Eugen Teodorovici, a lansat un atac dur la adresa conducerii partidului din care face parte. Social-democratul il critica pe președintele interimar PSD Marcel Ciolacu și considera ca este nevoie de o reforma a gruparii politice. „Clasa politica din Romania se va reforma…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca va candida la viitorul congres la partidului, care trebuie organizat, in opinia lui, cat mai repede, imediat dupa incetarea starii de alerta. Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a spus ca un congres al partidului trebuie organizat…

- ”La randul meu am pus aceasta intrebare ministrului Finantelor si mi-a garantat ca nu vor exista astfel de probleme si ca este complicat, greu de acoperit deficitul bugetar, dar ministerul are solutii si le vor pune in practica si oamenii isi vor primi banii”, a spus Iohannis , intr-o conferinta de…

- Liderul interimar PSD Marcel Ciolacu a declarat marți dupa o ședința a conducerii centrale a partidului s-a ajuns la concluzia, pe baza informatiilor transmise de autoritațile locale, ca de la 1 iunie Consilii Județene și mari municipii reședința de județ vor intra in colaps financiar.„Cheltuielile…