Stiri pe aceeasi tema

- Bugetul din prima etapa a programului Rabla pentru electrocasnice a fost epuizat in mai puțin de 24 de ore de la debut, fiind rezervate 75.000 de vouchere, a anunțat sambata dimineața Ministerul Mediului. Conform sursei citate, in prima etapa a Programului Rabla pentru Electrocasnice 2021 au fost rezervate…

- Debutul programului Rabla pentru electrocasnice a inregistrat un real succes. Bugetul etapei 1, in care s-au acordat 75.000 de vouchere in valoare de 400 lei fiecare, s-a epuizat in mai puțin de 24 de ore, potrivit Ministerului Mediului. Astfel, au fost rezervate 75.000 de vouchere in valoare de 400…

- Bugetul Etapei 1 a Programului Rabla pentru Electrocasnice, in valoare de 30 de milioane de lei, a fost epuizat in mai putin de 24 de ore de la start, anunta Ministerul Mediului, care precizeaza ca au putut fi achizitionate masini de spalat rufe, masini de spalat vase si aparate frigorifice, In urmatoarea…

- ”Bugetul Etapei 1 a Programului Rabla pentru Electrocasnice a fost epuizat in mai putin de 24 de ore de la start. Au fost rezervate 75.000 de vouchere in valoare de 400 lei fiecare, pentru masini de spalat rufe, masini de spalat vase si aparate frigorifice. In total, Etapa 1 a beneficiat de un buget…

- Ministerul Mediului a anunțat sambata ca bugetul etapei 1 a programului Rabla pentru electrocasnice a fost epuizat in mai puțin de la 24 de ore de la lansare. Astfel, au fost rezervate 75.000 de vouchere in valoare de 400 lei fiecare, pentru mașini de spalat rufe, mașini de spalat vase și…

- ”Peste 33.000 de vouchere au fost emise in prima ora a Programului ♻️Rabla pentru Electrocasnice. Jumatate din bugetul Etapei 1 a fost consumat. Fonduri ramase – 15 milioane lei”, a transmis, vineri, Ministerul Mediului. Generarea voucherelor pentru prima etapa a inceput la ora 10.00, dupoa ce anterior…

- „Rabla pentru electrocasnice” incepe vineri. Care este bugetul si cum se va desfasura Ministerul Mediului a anuntat marti ca programul „Rabla pentru electrocasnice”, care incepe vineri, se va desfasura in trei etape. Potrivit Ministerului Mediului, prin acest program oricine doreste sa isi inlocuiasca…

- Ministerul Mediului a lansat in dezbatere publica la finele saptamanii trecute un proiect prin care se modifica vcaloarea voucherelor acordate in cadrul Programului Rabla pentru electrocasnice. Așadar, finanțarea se acorda sub forma de vouchere, pentru achiziționarea de echipamente electrice si electronice…