Stiri pe aceeasi tema

- Campanie de informare initiata de PNL Sibiu, pe tema banilor aferenti Pilonului II de pensie. Liderul deputatilor PNL, Raluca Turcan a postat pe Facebook un text prin care anunta ca liberalii vor lupta pentru pastrarea Pilonului II de pensii."PNL-Sibiu transmite Guvernului PSD-ALDE semnalul…

- Ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, a transmis, marți seara, intr-o postare pe contul sau de Facebook, un mesaj dur pentru președintele Klaus Iohannis. Ministrul critica lipsa de colaborare dintre Guvern și Administrația Prezidențiala, dar și atacurile publice ale șefului statului la Executiv,…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a scris vineri pe Facebook ca doar Parlamentul poate sa retraga votul de incredere dat premierului, iar președintele nu are nimic de-a face cu aceasta chestiune. Declarația vine dupa Klaus Iohannis a spus ca iși retrage increderea data premierului Viorica…

- Klaus Iohannis apare in cele mai neasteptate locuri, in cele mai omenesti posturi, insa care trec drept stranii pentru postura unui presedinte. Nu sunt prea multe astfel de intalniri de gradul trei. Fostul primar de Sibiu pare un tip taciturn. Socializeaza cu internautii, preferand sa iasa in mijlocul…

- Seful statului Klaus Iohannis se pare ca va fi alaturi de sotia sa, in perioada sarbatorilor pascale la Sibiu. Mai multi lideri de partid au spus ca vor face Pastele la munte, alaturi de familie, in Muntii Apuseni sau Muntii Piatra Craiului. Intrebat de presa, marti la Parlament, ce va face…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Prezumtiva asasinare a lui Dan Mureșan in Kenya, in urma cu circa doi ani, ma determina sa revin asupra unui subiect pe care l-am tratat destul de fugitiv pe pagina mea de Facebook. Ultimele alegeri prezidențiale din Romania. Sa fi fost atunci romanii victimele unei manipulari…

- Ionela Prodan se confrunta cu niște probleme de sanatate destul de serioase, interpreta de muzica populara fiind internata, din nou, in spital. Din aceasta cauza au inceput sa se raspandeasca zvonurile ca mama Anamariei Prodan ar fi pe moarte. Ionela Prodan se afla internata la Spitalul de Urgenta Elias…

- Au fost facute primele plați in conturile furnizorilor de purcei din cadrul Programului de susținere a porcilor din rasele Bazna și Mangala Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale (MADR) anunța ca pana la data de 19 martie 2018, in Sibiu, patru beneficiari ai programului de susținere a porcilor…