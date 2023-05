Stiri pe aceeasi tema

- Progresul tehnologic va duce la dispariția unor meserii precum cea de casier și altele corelate cu domeniul vanzarilor, lucrator in fabrici, șofer de camion, operator de telefonie sau meseriaș. Specialistii spun ca dispariția unor meserii e perfect normala odata cu avantul pe care il ia progresul tehnologic.…

- Salariul primit de un muncitor din Sri Lanka, dupa 5 ani in Romania. Patron: „Romanii au inceput sa dea chix, te lasa in jumatatea zilei, pleaca de la munca” Salariul primit de un muncitor din Sri Lanka, dupa 5 ani in Romania. Patron: „Romanii au inceput sa dea chix, te lasa in jumatatea zilei, pleaca…

- Presedintele reales al UDMR, Kelemen Hunor, a declarat sambata, la finalul Congresului Uniunii, referitor la dezbaterile despre pensiile speciale ca este "inacceptabil" ca un magistrat sa iasa la pensie la varsta de 50 de ani, cand are experienta necesara si "societatea are nevoie de aceasta experienta".Intrebat…

- Exista mai multe motive pentru care romanii vulnerabili pot pierde banii acordați pe cardul pe energie. Unul dintre aceste motive tocmai ce a fost descoperit de autoritați. Așadar, ce este interzis pentru romanii care au carduri de energie. Așa vor pierde banii imediat. Ce este interzis pentru toți…

- O noua categorie de salariați din Romania va putea iesi la pensie dupa doar 25 de ani de munca, daca vor indeplini cateva conditii. Cine sunt așadar romanii care vor putea ieși mai devreme la pensie. Cine se va putea bucura de pensie mai devreme. Angajații care vor putea sa se pensioneze mai devreme.…

- O noua categorie de salariați ar putea ieși mai repede la pensie. Este vorba despre o propunere legislativa pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, aflata acum in atenția senatorilor. Inițiatorii acestui proiect de lege spun ca prin acest act normativ…

- Romanii platesc, din contribuțiile lor la stat, 158 milioane de lei pe luna pentru peste 75.000 de refugiați ucraineni, care circula sfidatori cu bolizi de lux și se cazeaza la hoteluri de 5 stele. Suma este de 88 de ori mai mare decat banii furați din salariile polițiștilor și militarilor pe luna ianuarie,…