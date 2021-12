Stiri pe aceeasi tema

- Cu ocazia sarbatorilor de iarna, Consiliul Județean Buzau va organiza un spectacol gratuit susținut de „Vali Boghean Band“. Vali Boghean este unul dintre cei mai talentați muzicieni din Republica Moldova. Pe langa vocea sa inconfudabila, Vali Boghean este cunoscut ca fiind un maestru al instrumentelor…

- Miercuri, reprezentanții PSD și cei ai PNL au purtat negocieri despre partea economica din viitorul guvern. Liderii celor doua formațiuni au fost de acord cu o creștere de 11% pentru pensii. Sorin Grindeanu a declarat, miercuri, ca punctul de pensie și pensia minima va fi majorata de la 800 la 1.000…

- Daca personalul din scoala este vaccinat in proportie de peste 60 elevii vor merge fizic la scoala, in caz contrar, vor incepe cursurile in sistem online. Profesorii nu sunt multumiti, mai ales ca acum, intr o oarecare masura se arunca vina pentru inchiderea scolilor in seama lor In judetul Constanta…

- Alexandru Rafila si Adrian Streinu-Cercel, ambii parlamentari din partea PSD, au fost criticati dur de epidemiologul Cristian Apetrei, de la Universitatea Pittsburgh. Marul discordiei: certificatul verde, pe care cei doi nu-l sustin suta al suta. Adica, Rafila si Cercel s-au opus impunerii acestui green-pass…

- Din cate țin eu minte, toamna a fost unul dintre cele mai fierbinți și agitate anotimpuri in Republica Moldova și, cand zic aceasta, nu am in vedere (cum ar fi fost normal, la o adica) numaratul bobocilor sau frumusețea nunților jucate, dar spiritul revoluționar care bantuie in societate și dorința…

- Deputații BCS au parasit ședința de astazi a Parlamentului, nemulțumiți de includerea pe ordinea de zi a Proiectului cu privire la ratificarea Convenției Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței femeilor și a violenței domestice. Deputatul BCS, Grigore Novac, a spus ca acest acord…

- Nu este niciun secret faptul ca majoritatea cetațenilor considera ca de tot și de toate ce se intampla in Republica Moldova duce raspundere președintele și ca nu doar laurii, dar și toate oalele trebuie sparte de capul „primei persoane”. Adica, cuvantul „președinte” sau, cum preferam noi sa spunem mai…

- In cursul zilei de 17 septembrie, un incident extrem de grav a avut loc pe Aeroportul Internațional „Ștefan cel Mare” din Suceava. Mai mulți indivizi s-au batut atat in interiorul aeroportului, cat și in afara acestuia. Bataie pe aeroportul din Suceava Mai mulți barbați și-au imparțit pumni și picioare…