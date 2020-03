Stiri pe aceeasi tema

- Banii care fusesera alocați anul acesta pentru organizarea Zilelor Municipiului Targu Jiu au fost transferați in bugetul pentru situații de urgența. Decizia a fost luata luni, in cadrul unei ședințe a Consiliului Local Targu Jiu. In plus, nu vor mai fi organizate niciun fel de spectacole in cursul verii.…

- Trebuie sa intelegem cu totii situatia grava in care ne aflam si sa incercam sa nu zadarnicim munca medicilor si a celor ce lupta cu aceasta pandemie. Nu tratati in gluma ceea ce se petrece, aveti grija de dumneavoastra si de cei dragi, nu iesiti din casa daca nu este nevoie, iar daca iesiti pentru…

- Mii de romani incearca sa se intoarca din Occident in țara și au blocat vamile din vestul țarii. La vama Nadlac situația e cea mai dificila, numeroase mașini așteptand sa intre in țara. Mircea Barbu, jurnalist independent, s-a aflat azi in Vama Nadlac și a relatat pentru Libertatea.ro situația de la…

- O companie imobiliara a organizat, astazi, in Chișinau, un flashmob cu genericul „Aveți grija de sanatatea dumneavoastra, astfel avand grija și de sanatatea noastra!”. Zeci de angajați ai firmei au distribuit, in capitala, maști de protecție.

- Liderul PSD Sibiu, Bogdan Trif, a declarat miercuri, intr-un comunicat de presa, ca Guvernul PNL pleaca acasa "si pentru ca a vrut sa sifoneze banii din sistemul public de sanatate.", potrivit Agerpres"De departe, unul dintre cele mai mari derapaje de noaptea trecuta este atacul la sanatatea…

- Ministrul Educatiei si Cercetarii, Monica Cristina Anisie, luand cunostinta de cazurile de gripa aparute in ultima perioada in diferite unitati de invatamant, a dispus urmatoarele masuri: organizarea unei videoconferinte alaturi de ministrul Sanatatii, Victor Sebastian Costache, si incheierea unui protocol…

- HOROSCOP 2020 BERBEC Dragoste, cuplu Cat privește acest sector de viața, important de reținut ar fi faptul ca anul 2020 este unul de control in care trebuie sa ai grija ca atitudinile sanatoase dobandite in anii trecuți pe plan social și sentimental se mențin și in acest an, scrie astrodex.ro.…