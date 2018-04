Stiri pe aceeasi tema

- De parca faptul ca are cea mai imbatranita populatie din lume, 27,3% dintre cetatenii sai fiind in varsta de 65 de ani sau mai mult, nu ar fi fost de ajuns, Japonia se confrunta si cu o problema la care nu se astepta: infractionalitatea in randul persoanelor de varsta a treia, mai ales femei, scrie…

- Banii nu pot cumpara fericirea, insa un nou studiu sugereaza ca pot cumpara sanatatea. Cercetatorii americani au descoperit ca persoanele care isi pierd cel putin 75% din venituri la varste mijlocii sau mai inaintate au sanse cu 50% mai...

- Speranta medie de viata in Romania este acum 75 de ani asa ca varsta de 40 de ani devine o borna importanta in viata fiecaruia dintre noi. Exista criza de varsta de la 30 ani asa cum exista si cea la 40 sau 50. De ce se intampla asta? Varsta nu este doar un numar in buletin, ci insumeaza o intreaga…

- O tanara de 25 de ani care provine dintr-o familie cu 15 copii, a participat la Marșul pentru viața din Timișoara, care s-a desfașurat sambata. Ea spune ca, deși parinții ei n-au fost bogați material, totul s-a compensat prin iubire.

- Investitorii de top din țara s-au intalnit cu reprezentanții administrațiilor locale in cadrul summit-ului Romanian Business Leaders. Printre edilii prezenți la intrunire, s-a numarat și primarita Irina Onescu, care a incercat sa ii convinga pe oamenii de afaceri ca Petrișul și mediul rural merita o…

- Pasionații de viața extraterestra au primit o veste care ii va lasa inmarmuriți, tocmai din Japonia. O nava spațiala care orbiteaza Luna a surprins imagini pe care un spectator le-a folosit pentru a susține ca exista viața extraterestra pe satelitul Pamantului. Știrea a facut rapid inconjurul lumii,…

- Te-ai nascut luni: Vei face bani cam toata viata, insa niciodata nu iti vor fi de ajuns. Asa ca apogeul tau financiar va veni undeva pe la sfarsitul vietii, cand vei putea spune in sfarsit ca esti multumit cu ceea ce ai agonisit. Varsta apogeului financiar: 63 de ani. Te-ai nascut marti: Banii…

- Fondatorul IKEA, Ingvar Kamprad, a lasat in urma sa o avere de peste 58 de miliarde de dolari, dar prea puțin din aceasta va fi moștenita de membrii familiei sale, scrie Bloomberg. La moartea sa, în urmă cu câteva zile, averea fondatorului IKEA, Ingvar Kamprad, depășea 58…