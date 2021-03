Stiri pe aceeasi tema

- MedLife a identificat 88 de cazuri noi cu tulpina britanica din 94 de probe secvențiate: „Previziunile specialiștilor noștri s-au confirmat, tulpina britanica a substituit celelalte tulpini care circulau pe teritoriul Romaniei”. Echipa de cercetare a analizat un nou lot de 94 de probe provenite de la…

- Beatrice Rancea, fosta directoare a Operei Naționale Romane din Iași (ONRI), a fost pusa sub control judiciar, alaturi de alte 10 persoane. Masura a fost luata de procurorii DIICOT, intr-un dosar de delapidare cu un prejudiciu estimat la 5 milioane de lei. Beatrice Rancea a fost audiata dupa ce procurorii…

- Cele mai cautate orase si statiuni pentru petrecerea vacantelor, in plina pandemie, au fost Sibiu, Bucuresti, Brasov, Timisoara, Cluj, Mamaia, Constanta, Iasi, Baile Felix si Poiana Brasov, arata o statistica publicata de catre reprezentantii unei platforme integrate nationale de rezervari. Conform…

- Eleonora Carmen HARAU: „Romania permite funcționarea pe teritoriul sau, a Parchetului European (#EPPO).! Toate fraudele cu fonduri europene vor fi investigate in Romania, de 15 procurori europeni delegați (dintre care 6 procurori au fost deja selectați), care iși vor desfașura activitatea…

- Cum, in 2020, pandemia a modificat lucrurile, companiile au investit semnificativ in sanatatea angajaților, iar majoritatea abonamentelor medicale includ și investigațiile necesare in evaluarea și monitorizarea post-infecție COVID-19. Astfel, in 2020, cu 50% mai mulți abonați corporate au beneficiat…

- Lansat inițial in București la finalul anului 2019, Free Now este disponibil și in alte opt orașe din țara: Cluj, Brașov, Iași, Constanța, Sibiu, Oradea, Timișoara și Targu Mureș. Serviciul dezvoltat și deținut de grupurile Daimler și BMW și-a anunțat rezultatele pentru piața locala in 2020, un an marcat…

- Precizari oficiale legate de raspunsul imunitar la vaccinul anti-Covid-19 Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghița. FOTO: facebook.com/RO-Vaccinare. Opt tari europene, printre care și România, vor primi mâine urmatoarea tranșa de vaccinuri anti-COVID-19 prevazuta…

- Pfizer a anunțat Romania ca sunt probleme la fabrica din Belgia și dozele de vaccin vor sosi cu intarziere de 24 de ore, a confirmat duminica seara coordonatorul Comitetului Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19, Valeriu Gheorghița. El a explicat ca intarzierea…