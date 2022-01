Pai nu era vorba ca vitejii de la Bruxelles sa impuna sancțiuni Rusiei in contextul crizei din Ucraina? Era, dar Rusia ramane a cincea piata de exporturi pentru Uniunea Europeana, cu 81,5 miliarde de euro in primele 11 luni din 2021. La randul sau, Rusia este al treilea mare exportator in UE, dupa China si […] The post Banii n-au miros: UE pupa poala Rusiei first appeared on Ziarul National .