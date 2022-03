Dani Coman a jucat in Romania la FC Argeș, Rocar, Rapid, FC Brașov, FC Vaslui și Astra, dar de fiecare data s-a lovit de problemele financiare ale cluburilor, de intarzierile salariale, dar și de promisiunile patronilor. Invitat la emisiunea „Prietenii lui Ovidiu”, Dani a dezvaluit ca niciodata n-a luat banii la zi, așa cum erau aceștia stipulați in contract: „Vorbeam cu un prieten și ii spuneam ca atat timp cat am jucat fotbal n-am avut niciodata banii la zi. La nicio echipa la care am fost! Niciodata n-am fost cu banii la zi. Nici la Rapid, nici la Vaslui, nici la Brașov, nicaieri”. Poveștile…