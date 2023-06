Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile ruse au efectuat o perchezitie la sediul gruparii paramilitare ruse Wagner din Sankt Petersburg, dupa ce Prigojin a declarat razboi pe fața conducerii ruse, informeaza cotidianul.ro.Multe cutii in care s-ar afla bani au fost fotografiate, imaginile ajungand in presa și mediul online.…

- A fost elaborata o opțiune avantajoasa și acceptabila pentru detensionarea situației, cu garanții de securitate pentru luptatorii PMC Wagner, noteaza agențiile ruse de stat Tass și Ria Novosti.Prigojin a acceptat propunerea lui Lukașenko de a opri mișcarea spre Moscova a PMC Vagner și pașii pentru…

- Autoritatile ruse au efectuat o perchezitie la sediul gruparii paramilitare ruse Wagner din Sankt Petersburg, dupa ce Prigojin a declarat razboi pe fața conducerii ruse. Cutii in care s-ar afla bani au fost fotografiate. Prigojin a spus ca banii gasiți in Sankt Petersburg sunt bani pentru salarii, compensații…

- Autoritatile romane monitorizeaza indeaproape evolutia evenimentelor din Rusia, a precizat, sambata, presedintele Klaus Iohannis. „Autoritatile romane monitorizeaza indeaproape evolutia evenimentelor din Rusia. Sunt permanent informat despre dezvoltari. Suntem in contact constant cu aliatii”, a transmis…

- Autoritatile ruse au efectuat o perchezitie la sediul gruparii paramilitare ruse Wagner din Sankt Petersburg, dupa ce Prigojin a declarat razboi pe fața conducerii ruse. The center of PMC #Wagner in #SaintPetersburg gets visitors. pic.twitter.com/0Ic5TpV16F — NEXTA (@nexta_tv) June 24, 2023 The…

- Autoritațile din Federația Rusa pregatesc un summit Rusia – Africa, care ar urma sa se desfașoare in marele oraș Sankt Petersburg, fosta capitala a Imperiului Țarist. Oficiali reprezentand 54 de țari din Africa au fost invitați sa participe la acest summit, anunța presa rusa. Reuniunea se va desfașura…

- Orașul ucrainean Bahmut, scena unor atacuri intense in ultimele luni, este o ruina totala, potrivit unei filmari postate pe Twitter. Puținele blocuri care au mai ramas in picioare sunt grav avariate. Purtatorul de cuvant al Comandamentului de Est al armatei ucrainene, Serhii Cerevatii, a declarat sambata…

- “2 aprilie, ora 23.00. In spatele meu este cladirea primariei. Drapelul acesta rus este pentru Vladen Tatarsky. ‘In memoria sa’, scrie pe drapel. Tehnic am capturat Bahmutul”, a spus Prigojin intr-un mesaj video pe Telegram.Oras cu aproximativ 70.000 de locuitori inainte de razboi, Bahmut a fost teatrul…