- Discuțiile cu Nicolae Ciuca vor viza situatia de securitate din zona Marii Negre, temele aflate pe agenda reuniunii ministrilor Apararii din statele membre ale NATO care va avea loc saptamana acesta la Bruxelles, precum si evolutia relatiilor militare dintre Romania si SUA, in contextul Parteneriatului…

- Ministrul apararii nationale, la "Security and prosperity at the Black Sea".Ministrul apararii nationale, Nicolae Ionel Ciuca a participat joi, 23 septembrie, la deschiderea conferintei "Security and prosperity at the Black Sea", eveniment organizat de Bursa Romana de Afaceri la Radisson Blu Hotel,…