- Toata vara, bucureștenii au stat pe peron in așteptarea trenurilor chiar și 20 de minute. Lipsa confortului pentru calatori pleaca de la datoriile Metrorex catre compania care ar trebui sa asigure mentenanța trenurilor. Libertatea va prezinta epopeea plaților și șicanelor intre guvernanți și compania…

- Analistul economic Nicolae Taranu spune ca in curand ne vom lovi de o criza care vine cu o problema care nu a fost luata prea in serios in ultima perioada: deficitul de cont curent.Intr-o perioada in care toata lumea vorbeste despre criza economica, inflatie, somaj, pensii, preturi mari la…

- Guvernul grec a indicat joi ca ''25.000 de migranti au incercat sa traverseze frontiera dintre Turcia si Grecia'' in luna august, subliniind ca Grecia face fata ''unei presiuni sporite din partea fluxului migratoriu ilegal'', transmite AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Guvernul va implementa sistemul de garanție-returnare in Romania. La fiecare bautura cumparata din magazine se va reține o garanție, pe care romanii o vor primi inapoi daca returneaza ambalajele.

- Comunicat: Nicolae Ciuca anunța memorandumul prin care Cupru Min are banii necesari pentru investiții și locuri de munca Premierul Nicolae Ciuca se ține de cuvant. Azi, domnia sa a ca informat ca guvernul a aprobat Memorandumul pentru repartizarea a 50% din profitul societații din Apuseni. Suma rezulta…

- Trei turiști au fost dați disparuți, in Grecia, dupa ce s-au aventurat sa inoate in largul peninsulei Halkidiki, deși vremea era nefavorabila. Unul dintre barbati a fost salvat sambata, insa operatiunile de cautare a celorlalti doi au continuat și astazi.

- Guvernul grec a anuntat luni ca va oferi gospodariilor subventii, pentru a le ajuta sa isi inlocuiasca vechile frigidere si aparate de aer conditionat cu unele noi si mai eficiente din punct de vedere energetic, in ideea de a-si reduce astfel facturile la curent, transmite Reuters. La fel ca multe alte…