Banii jos și telefoanele la control. Decizia luată de AUSTRIA! Guvernul austriac a adoptat miercuri un proiect de lege controversat privind azilul si imigratia, ce prevede ca solicitantilor de azil li se vor putea confisca pana la 840 de euro in bani lichizi, precum si telefoanele mobile. Autoritatile vor sa afle identitatea persoanelor si datele de localizare a aparatelor pentru a confirma declaratiile solicitantilor de azil despre traseul lor si punctul de intrare in Uniunea Europeana. Daca in urma acestei verificari se va constata ca imigrantul a trecut printr-o alta tara europeana, el ar putea fi trimis inapoi acolo. O alta masura este confiscarea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

