Horoscop zilnic MARŢI 14 AUGUST 2018. Tu ce găseşti ciudat azi?

Luna se intalneste cu Venus in Balanta astazi iar aceasta combinatie ne promite o seara minunata. Insa in prima parte a zilei, Luna este in opozitie cu Chiron, micutul astru cu puteri vindecatoare sufletesti iar asta ne face sa avem tot felul de trairi ciudate. Nu este… [citeste mai departe]