Stiri pe aceeasi tema

- Limitarea utilizarii plaților cu bani cash incepand de azi va crea probleme companiilor din mediul rural, romanilor fara card dar va ajuta statul sa mai reduca din evaziunea fiscala. Persoanele fizice pot plati de azi doar pana la 5.000 de lei cash in fieacare zi ier cele juridice in limita unul plafon…

- Incepand de miercuri, 1 noiembrie, o parte din noile masuri fiscale vor intra in vigoare, printre care și limitarea plaților cash la comercianți. Se poate incasa cash, in limita unui plafon zilnic de 10.000 de lei de la o persoana juridica. De asemenea, sunt interzise plațile fragmentate in numerar…

- Revolut adauga la oferta de trading acțiuni ale 70 de companii listate pe bursele europeneRevolut adauga la tranzactionare peste 70 de actiuni ale unor companii listate pe bursele europene, serviciile de investitii disponibile clientilor din Spatiul Economic European (SEE), inclusiv in Romania, fiind…

- Vești bune pentru pensionarii cu venituri sub 3.000 lei. De la jumatatea lunii octombrie intra in plata ajutoarele. Premierul Marcel Ciolacu a anuntat, la inceputul sedintei de luni a Executivului, ca de la jumatatea lunii octombrie intra la plata ajutoarele pentru pensionarii cu venituri sub 3.000…

- Vești bune pentru pensionari! Guvernul le da bani in plus la pensia din octombrie, pe care ii vor primi in doar cateva zile. Acest ajutor nu este destinat tuturor, ci trebuie sa respecte o condiție importanta pentru a putea beneficia de ei. Iata despre ce regula este vorba și data exacta in care le…

- „Guvernul Ciolacu și-a angajat ieri raspunderea pe un pachet de masuri fiscal-bugetare amplu discutat. Pachet care are cateva misiuni importante: una este sa reduca deficitul bugetar in creștere, care se traduce in costuri mai mari pentru noi toți și riscul suspendarii celor 75 miliarde euro, #banieuropeni…

- Vesti bune pentru pensionari. Seful Casei de pensii, Daniel Baciu a anunțat ca peste patru milioane de romani vor primi, in luna octombrie, bani in plus, reprezentand cea de a doua transa, din acest an, a ajutorului financiar de la Guvern, care se acorda in functie de pensie. Ajutor financiar cu sume…

- Vești importante pentru mii de romani! Un colos bancar a anunțat ca, incepand cu luna octombrie, vor aparea noi modificari. Mai exact, comisionul va fi cel care va suporta modificari. Banca a anunțat ca cei care nu sunt de acord cu noile modificari trebuie sa... Citește AICI anunțul bancii-…