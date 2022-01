Banii intră deja în conturi. Pe cine ajută statul român? Afaceriștii care primesc deja sume impresionante Pandemia de coronavirus a afectat sistemul HoReCa, iar statul roman are grija ca afaceriștii dn domeniu sa nu aiba de suferit prea mult. Recent, ministerul Antreprenoriatului și Turismului a venit cu vești bune pentru antreprenorii din sectorul HoReCa , care au aplicat cu succes pentru schema de ajutor de stat dedicata lor. Potrivit sursei citate, sumele au inceput deja sa le fie virate in conturi. Astfel, lista publicata arata ca exista 39.498 de beneficiari, care sunt platiți in total pana la data de 27 ianuarie a.c. pentru cele trei masuri gestionate și implementate. Eeste vorba despre 17.368… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

- Un numar de 13.836 de firme și alți beneficiari și-au primit granturile de capital de lucru de câte 2.000 - 150.000 de euro fiecare, în cadrul Masurii 2 a schemei de ajutoare de stat COVID-19, dar mai trebuie platiți 2.885 de solicitanți admiși pe lista de așteptare. StartupCafe.ro a aflat…

- “Cu privire la Masura 2, ministerul, in momentul de fata, are restante de plata pentru aproximativ 3.000 de beneficiari, o suma totala de aproximativ 570 de milioane de lei. Din pacate, am constatat atunci am ajuns la ministerul si am avut discutii cu cei de la Fonduri Europene ca nu mai mai exista…

