Stiri pe aceeasi tema

- Termenul limita pentru plata impozitelor si a taxelor locale, datorate pentru semestrul II 2020 de catre contribuabilii - persoane fizice si juridice este 30.09.2020. Pentru achitarea acestora, va invitam la ghiseele Directiei Venituri, str. Al. Odobescu nr. 17A. Program special de incasar ...

- Mentalitatea și circuitul banilor, specifice celor bogați, pot fi inoculate in obiceiurile noastre inca de mici. Iancu Guda va prezinta cinci bune practici in acest sens care pot fi aplicate in cazul copiilor.

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, afirma ca a fost redus la 10 zile termenul de plata pentru ultimele masuri adoptate, respectiv timp flexibil de munca, sprijin pentru zilieri sau pentru lucratorii sezonieri. „Rog angajatorii sa completeze electronic formularele”, a transmis ministrul, precizand…

- In acest episod, vorbim despre 6 bune practici sau chiar soluții concrete pe care antreprenorii le pot considera atunci cand se blocheaza și nu pot implementa pana la capat circuitul 8 pe bilanț.

- La „Banii in mișcare” vorbim astazi despre capitalul de lucru negativ și reechilibrarea bilanțului. Companiile care se regasesc in aceasta situație NU iși pot plati datoriile scadente pe termen scurt NICI daca iși incaseaza toate facturile de la toți clienții, vand toate stocurile și utilizeaza intreg…

- Guvernul a adoptat luni ordonanta de urgenta pentru aprobarea Programului IMM Factor a anuntat seful Cancelariei prim-ministrului Ionel Danca. El a adaugat ca este vorba despre „garantii de stat in cuantum de 50% din valoarea finantarii de acest tip, cu costuri de garantare subventionate de stat,…

- Guvernul are la dispoziție doar doua luni pentru a elabora Planul Național de Redresare și Reziliența, care trebuie aprobat de Comisia Europeana. Fara acest plan, care trebuie sa cuprinda marile proiecte pe domenii prioritare de investiții, Romania pierde cele 30 miliarde de euro de la UE. Termenul…

- Transferurile mijloacelor financiare pentru plata indemnizației de maternitate in suma de 57,5 milioane lei și pentru indemnizația paternala – 1,9 milioane lei au fost efectuate miercuri, 15 iulie, anunța Casa Naționala de Asigurari Sociale. Anterior, CNAS a virat banii catre prestatorii de servicii…