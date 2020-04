Stiri pe aceeasi tema

- Citand surse din anturajul cantarețului, revista ”People” a dezvaluit ca Justin Bieber și Hailey Baldwin, soția lui, au plecat in Canada, țara natala a artistului. Cuplul a fugit din calea coronavirusului și a parasit domeniul pe care il are in Los Angeles, SUA, pentru locuința din Canada, dintr-o zona…

- Jair Bolsonaro, presedintele Braziliei, a fost testat pozitiv la infectia cu COVID-19, el fiind primul sef de stat in aceasta situatie, conform CBS News. Nimic nu e sigur in afara de moarte si taxe, spune un celebru motto american. Pe lista lucrurilor de care nu poti sa scapi poti sa adaugi acum si…

- Presedintele american Donald Trump s-a intalnit miercuri cu preprezentantii celor mai mari companii aeriene din Statele Unite, care au spus ca au intensificat masurile de dezinfectie si alte proceduri, pe fondul ingrijorarilor provocate de coronavirus, transmite Reuters potrivit news.ro.Directori…

- "Super"-ziua electorala de marti, in care 14 state se pronunta in alegerea adversarului lui Donald Trump in alegerile prezidentiale din noiembrie in Statele Unite, este marcata de intrarea in cursa a unui nou protagonist - miliardarul Michael Bloomberg, care nu a participat la primele patru scrutinuri…

- Candidații democrați care spera sa fie nominalizați la alegerile prezidențiale din Statele Unite, se tem ca scenariul din 2016, cand Rusia s-a amestecat in scrutin și l-a ajutat pe Donald Trump sa ajunga la Casa Alba, se va repeta, scrie digi24.ro.

- Președintele Adunarii Naționale din Kuweit, Marzouq Al-Ghanem, a aruncat la coșul de gunoi planul de pace al lui Donald Trump pentru soluționarea conflictului israelo-palestinian, în timpul unei întruniri de sâmbata a Parlamentului în Amman, relateaza Mediafax.Al-Ghanem…

- Gina Haspel, directorul Agentiei Centrale de Informatii din SUA (CIA), s-a deplasat in secret in orasul palestinian Ramallah dupa ce presedintele Donald Trump a prezentat planul de pace pentru conflictul israelo-palestinian, afirma surse citate de presa israeliana, anunța MEDIAFAX.Gina Haspel…

- Adunarile electorale (caucus) din statul Iowa dau startul luni procesului alegerilor primare din Statele Unite la care alegatorii democrati vor trebui sa decida pe cine propun drept candidat pentru a se confrunta cu presedintele in exercitiu, republicanul Donald Trump, la scrutinul prezidential din…