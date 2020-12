Banii europeni, o resursă doar pentru cei care garantează democrația și statul de drept Trebuie sa recunoaștem ca o buna parte a Europei pastreaza reflexele unui trecut in care democrația și statul de drept au fost nefuncționale, intrerupte și acoperite de totalitarism, monopol ideologic in spațiul public și distrugerea, pana la fundație, a statului de drept. Opinia, dreptul la exprimare, cultura, drepturile omului au fost noțiuni pe care nu doar ca, in fostele țari comuniste, nu le puteai pretinde, dar facand asta iți grabeai șansa de a disparea pe unul dintre marile șantiere ale revoluției comuniste. Pe de alta parte, imprejurari aproape la fel de dezonorante au existat și in țari… Citeste articolul mai departe pe proalba.ro…

