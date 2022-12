Banii de turism, așteptați MEHADIA – Statutul pe care comuna Mehadia l-a obținut asta vara sigur va da rezultate pe viitor! In luna iulie, comuna a obținut statutul de stațiune turistica de interes local. In opinia primarului Grigore Bardac, aceasta titulatura va facilita accesul Mehadiei la fonduri europene pe partea de turism. „Cand vom putea accesa fonduri, indiferent de sursa de finanțare, cred ca vom avea intaietate pentru ca punctajul pe care-l vom obține va fi mult mai mare decat cel al localitaților care nu au acest statut. Inca nu sunt disponibile linii de finanțare nici in PNRR și nici in alte programe cu fonduri… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

