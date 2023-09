Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Rafila spune ca Ministerul Sanatații are asistența in dezvoltarea de bune practici in combaterea corupției in achizițiile publice. „Risipirea sau furtul resurselor publice sa nu se intample sau sa fie ținut sub control la un nivel cat mai redus. Avem un partener extraordinar de important,…

- Daca despre Ilie Nastase scriam zilele trecute ca incaseaza de la stat o pensie de-a dreptul rușinoasa, nu același lucru se poate spune și despre Ion Țiriac. Din contra, acesta se bucura lunar de o suma colosala, care a starnit și unele suspiciuni. Iata ce suma de bani ii intra lunar in cont de la […]…

- Taxele pentru a intreține o mașina personala au devenit atat de mari incat un roman cu salariul mediu este nevoit sa aloce banii pentru aproximativ trei luni doar pentru intreținerea unui autoturism.

- Unii bugetari au venituri uriașe, comparativ cu restul ”muritorilor”. Șeful Transgaz, Ion Sterian, a fost anul trecut printre cei mai bine platiți bugetari din statul roman: 1.937.831 de lei, scrie Adevarul . Ion Sterian a incasat o indemnizație fixa neta de 392.368 de lei, conform declarației de avere.…

- Surse judiciare explica pentru autorul acestui material unde ar fi vina inspectorilor AJPIS, in cazul carora se fac joi percheziții de catre procurorii DNA, precum și prejudiciul presupus creat creat de aceștia statului roman prin autorizarea funcționarii centrului Armonia.Astfel, sursele aratate…

- Serghei Mizil, prințul nomenclaturii privilegiate a comunismului, muncește și la varsta pensionarii, caci, de la statul roman primește lunar 1300 lei. Recunoaște ca nici nu a prea contribuit și nici nu se plange. Cu diploma de artist, membru al Uniunii Artiștilor Plastici, tanarul Serghei, astazi in…

- Raportul pe anul 2022 al Casei Naționale de Asigurari de Sanatate arata ca zeci de milioane de lei din banii de la Sanatate au fost cheltuiți cu cetațenii ucraineni. Astfel, aceștia au beneficiat de medicamente gratuite, de tratamente in ambulatoriu și in spitale, fiind incluși și in programele naționale…

- Persoanele care se vor pensiona peste 10 ani vor avea o pensie de doar 30% din salariu, spun analiștii, punctand ca șocul financiar va fi unul greu de suportat.„Știm cu toții ca sistemul de pensii din Romania este unul nesustenabil pe termen lung. Conform analiștilor, persoanele care urmeaza sa se…