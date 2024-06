Banii cash care au circular in afara sistemului bancar in 2023 au inregistrat o creștere atat in volum, cat și in valoare, potrivit raportului anual al Bancii Naționale a Romaniei. Valoarea numerarului aflat in afara sistemului bancar s-a majorat cu 8,7% in anul 2023, ajungand la 115 miliarde de lei, arata raportul bancii centrale. Astfel, […] The post Banii cash, la mare putere in Romania, nu cardul! Care a fost cea mai folosita bancnota first appeared on Ziarul National .