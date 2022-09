Vechea sintagma „cash is king” a parut ca o relicva din alta lume in ultimii 12 ani, deoarece ratele dobanzilor au ajuns la cel mai scazut nivel și au ramas acolo. Speranțele de revenire a numerarului au fost zadarnicite in mod repetat de bancile centrale, care au redus ratele la primul semn de probleme economice […] The post Banii cash, din nou la putere? first appeared on Ziarul National .