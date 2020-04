Banii Budapestei ajung în TRANSILVANIA. Dar cu dedicație Planul Kos Karoly, strategia de dezvoltare economica elaborata de guvernul Ungariei și membri ai UDMR care sta la baza intervenției economice a Budapestei in Transilvania, arata clar ca acțiunile guvernului maghiar prevad ajutoare directe pentru cetațenii de etnie maghiara din Romania. ”Acest document este motivarea deciziilor guvernului Ungariei care, prin acest plan, creeaza un program pentru susținerea renașterii economice a cetațenilor unguri care locuiesc in Romania”, se arata in documentul facut public in limbile engleza și maghiara. Pana acum, guvernul de la Budapesta și UDMR au susținut… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

