Deputatul Nicolae Banicioiu, fost ministru al Sanatatii in guvernarile Ponta, afirma ca aplicarea noii idei a ministrului Finantelor Eugen Teodorovici privind serviciile diferentiate pentru cei care contribuie la fondul de asigurari de stat de sanatate poate produce si mai mult haos in sistemul sanitar



"Am vazut in presa noua idee a lui Eugen Teodorovici privind accesul diferentiat la serviciile de sanatate ... Iar se vorbeste despre ceva ce n-a fost suficient priceput, ca mai toate proiectele pe care le aveam in 2015, dar pe care ar vrea sa le faca acum guvernul, dar fara a le intelege…