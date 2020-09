Chiar daca nu locuiesc sub același acoperiș, cei doi, tata și fiu, au rezonat in bucatarie, moment savuros ce poate fi urmarit diseara, la ”Chefi la cuțite” (Antena 1). Amandoi actori, spre bucuria tatalui sau, Radu Ștefan a intrat luna acesta printre primii la Universitatea Naționala de Arta Teatrala și Cinematrografica I.L. Caragiale, dar și bucatari de ocazie! Ștefan Banica, jurat și in noul sezomn X Factor, a ales sa fie insoțit de baiatul lui cel mare la populara emisiune culinara de televiziune și ramane de vazut daca vor face duo-ul perfect și daca vor primi aprecierile celor trei chefi,…