BANI PUȚINI și lipsă de respect: angajații români sunt că sunt NEMULȚUMIȚI la muncă Anul nou i-a gasit pe angajații romani cu un nivel de satisfacție scazut cu privire la jobul actual, 3 din 10 declarandu-se mai degraba nemulțumiți, conform unui studiu recent realizat de platforma de recrutare BestJobs. Principalele nemulțumiri ale angajaților au legatura cu salariul (46%), cu mediul de lucru considerat stresant (25%) și cu dezechilibrul intre timpul alocat jobului și cel dedicat familiei și hobby-urilor (11%). 60% dintre respondenți afirma ca nivelul de stres la job a crescut in 2021, arata sondajul. Printre motivele care influențeaza cel mai mult percepția angajaților… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Anul nou i-a gasit pe angajații romani cu un nivel de satisfacție scazut cu privire la jobul actual, 3 din 10 declarandu-se mai degraba nemulțumiți, conform unui studiu recent realizat de platforma de recrutare BestJobs.

- Doar una din patru organizații cunoaște acum abilitațile necesare angajaților in viitor ca urmare a schimbarilor tehnologice, potrivit sondajului Future of Work and Skills 2021. Deși le este dificil sa spuna care sunt competențele viitorului, aproape 60% dintre liderii de companii și de resurse umane…

- Cea mai mare parte a angajaților romani (61%) spun ca 2021 a fost mai greu decat primul an pandemic și au speranța ca 2022 va fi mai bun decat ambele la un loc, arata un sondaj realizat de BestJobs. Astfel, șase din zece respondenti iau in calcul schimbarea locului de munca pentru un salariu mai mare…

- Numarul de aplicari la joburi pe platforma BestJobs a crescut spre finalul anului cu 15% fata de aceeasi perioada a anului anterior, cand piata inregistra deja o evolutie fata de anul anterior pandemiei, si cu 5% mai mult comparativ cu lunile septembrie si octombrie ale acestui an. Tot mai multi…

- Activitatea zilnica a inspectorilor de munca a vizat, cu prioritate, sanctionarea muncii nedeclarate, rezultatele controalelor efectuate fiind comunicate, zilnic, catre Inspectia Muncii. In perioada 25.- 29.10.2021, inspectorii de munca ai I.T.M. Alba,impreuna cu cadre ale I.J.P. Alba au controlat…

- PSD nu va vota introducerea certificatului verde la locul de munca. Este asigurarea data de liderul senatorilor social -democrați, Lucian Romașcanu. Deocamdata, certificatul verde a fost impus la intrarea in mall-uri, restaurante, instituții publice. PSD susține insa ca nu va aceepta ca acesta sa…

- Jumatate dintre angajatii romani inca nu au curajul sa ceara mariri salariale (49%). Cu toate acestea, studiul Hays Romania arata ca rata de succes a solicitarii unei mariri salariale este de 25%, ceea ce inseamna ca angajatorii constientizeaza importanta retentiei angajatilor si impactul pe care il…

- ITM Alba: Amenda de 20.000 lei pentru munca „la negru” și 17 avertismente, in perioada 18-22 octombrie 2021 Prin Programul cadru de actiuni al I.T.M. Alba pentru anul 2021, aprobat de catre conducerea Inspectiei Muncii, s-a stabilit ca unul dintre obiectivele prioritare ale activitatii inspectoratului…