Bani publici cheltuiți pentru reabilitarea noului sediu al Dispensarului TBC Slobozia Dispensarul TBC al Spitalului Județean de Urgența Slobozia trebuie mutat din actualul spațiu din cauza lucrarilor de modernizare a Ambulatoriului. Consiliul Județean Ialomița a identificat un posibil spațiu, insa imobilul are nevoie de reabilitare și trebuie expertizat astfel incat sa corespunda standardelor dupa care funcționeaza Dispensarul TBC. Aceste lucrari impun alte termene de execuție și cheltuieli suplimentare. Situația s-ar fi evitat daca in proiectul de modernizare a Ambulatoriului ar fi fost incluse și lucrarile de amenajare a unui spațiu pentru Dispensarul TBC. Direcția de Sanatate… Citeste articolul mai departe pe independentonline.ro…

