Stiri pe aceeasi tema

- Functionarii din mai multe prefecturi din tara se afla in greva luni, ei reclamand nivelul salarizarii, pe care o considera mica in comparatie cu alte functii publice. „Functionarii publici si personalul contractual din institutiile prefectului din tara, declara greva generala in data de 10 aprilie…

- ”Aceasta runda va fi deschisa exclusiv pentru judetele Bistrita-Nasaud, Braila, Constanta, Dolj, Galati, Harghita, Hunedoara, Ialomita, Mehedinti si Vrancea, pentru care, in urma repartizarii tuturor sumelor pentru finantarea obiectivelor de investitii care se incadreaza in Program, au mai ramas fonduri…

- ”Aceasta runda va fi deschisa exclusiv pentru judetele Bistrita-Nasaud, Braila, Constanta, Dolj, Galati, Harghita, Hunedoara, Ialomita, Mehedinti si Vrancea, pentru care, in urma repartizarii tuturor sumelor pentru finantarea obiectivelor de investitii care se incadreaza in Program, au mai ramas fonduri…

- Meteorologii anunta ca, pana sambata, cand crestinii catolici sarbatoresc Invierea, vremea va fi deosebit de rece, cu ninsori si intensificari ale vantului, temperaturile fiind cu 8-12 grade sub mediile multianuale. O avertizare Cod galben de vant puternic si ninsori este in vigoare in Bucuresti si…

- Elevii si prescolarii din judetul Constanta au revenit la cursuri dupa vacanta de o saptamana. Este vorba despre saptamana, la decizia inspectoratelor scolare judetene al municipiului Bucuresti, ce trebuia luata in perioada 6 26 februarie. Judetele in care elevii au avut vacanta in aceasta perioada…

- Producatorul TeraPlast iși deschide centrul de distribuție cu numarul 8, la Galați. Acesta va ajuta la aprovizionarea și livrarea rapida și eficienta pentru județele Galați, Braila, Tulcea, Vrancea, Ialomița și Constanța. Depozitul este operațional de la inceputul acestui an. Noul depozit are o suprafața…

- Inspectoratul școlar Ilfov și Inspectoratul școlar Suceava au fost singurele din țara care au decis ca vacanța mobila sa fie luata in perioada 6-10 februarie, potrivit Edupedu. Alte 10 județe au vacanța in a treia saptamana din februarie, iar majoritatea, 30 de județe, au ales a patra saptamana din…

- Doua atenționari meteo de cod galben de ninsori, viscol și polei sunt in vigoare pana sambata, 28 ianuarie. Vremea s-a schimbat radical din noaptea de vineri spre sambata, iar urmarile se vad și in trafic. In București, unde meteorologii anunța un strat de zapada de pana la 15 cm, pana duminica dimineața…