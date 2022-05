Bani pentru Ucraina: Unde anume vor ajunge toate fondurile?

Președintele Volodimir Zelenski a anuntat lansarea United24, o platforma online pentru strangerea de fonduri in sprijinul Ucrainei. Potrivit liderului de la Kiev, platforma va deveni principala sursa de colectare a donațiilor in sprijinul Ucrainei, iar fondurile vor fi directionate catre misiunile de aparare și deminare a teritoriilor, de asistenta umanitara si medicala si reconstrucție. Potrivit publicației ucrainene Korrespondent, toate fondurile vor ajunge in conturile Bancii Centrale a Ucrainei și vor fi alocate ministerelor, iar „rapoartele privind strangerea de fonduri vor fi actualizate…