Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul vine in ajutorul femeilor de peste 40 ani. Conform prevederilor din programul de guvernare al PNL, USR PLUS și UDMR, cheltuielile cursurilor de reconversie profesionala in cazul femeilor de peste 40 de ani, vor fi acoperite de catre Guvern. Veste buna pentru femeile de peste 40 de ani. Cheltuielile…

- Guvernul unei țari a luat o masura inedita pentru a evita raspandirea coronavirusului: barbații și femeile vor merge la cumparaturi in zile diferite. Guvernul din Panama a gasit o metoda inedita pentru a evita explozia de noi cazuri de Covid-19. Astfel, incepand de saptamana viitoare, accesul la cumparaturi…

- Guvernul italian condus de Giuseppe Conte a decis sa introduca limitari stricte cu privire la calatoriile de Craciun si Anul Nou, pentru a impiedica raspandirea coronavirusului si a emis un decret legislativ valabil in perioada sarbatorilor de iarna, conform La Repubblica. Vor fi interzise deplasarile…

- „Aseara am vorbit despre masuri mai degraba generic, mai ales eu in deschiderea sedintei de Guvern si am vorbit despre inchideri de piete si targuri, insa discutand mai in detaliu cu Guvernul am ajuns la concluzia ca probabil ca solutia cea mai inteleapta ar fi sa se inchida pietele care sunt in spatii…

- Maternitatea „Elena Doamna" din Iasi cauta o firma de catering care sa prepare si sa livreze zilnic meniurile pentru pacientele internate, achizitia urmand sa fie facuta din fondurile proprii ale spitalului. Firma care va castiga licitatia trebuie sa detina spatiu autorizat conform normelor europene…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a anunțat, miercuri, la Cluj, ca Guvernul va adopta joi ordonanța de urgența pentru tratarea la domiciliu a persoanelor asimptomatice și cu forme ușoare de COVID-19. Tradare pe scena politica! PSD-ul l-a furat inainte de alegerile parlamentare Tataru a explicat…

- Școlile vor putea angaja profesori mai mulți acolo unde primariile cred ca se impune suplimentarea numarului lor, inclusiv pentru programe de tip after school. Prevederea este inclusa intr-un proiect de lege pentru care Biroul Permanent al Camerei Deputaților a aprobat dezbaterea lui in procedura de…

- Reprezentantii coalitiei de guvernare au decis, luni seara, ca Executivul sa-si angajeze raspunderea pe proiectul legii educatiei si pe cel privind salarizarea unitara, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse din coalitie. Potrivit surselor citate, Exec...